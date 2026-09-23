Conozca qué es la ashwagandha y por qué se ha vuelto tan popular 

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La ashwagandha sirve para reducir el estrés y la ansiedad, disminuir el cortisol y mejorar la calidad del sueño, lo que explica por qué se ha vuelto tan popular entre quienes buscan alternativas naturales para el bienestar.

Mónica Mayer explica qué es esta planta, qué parte se utiliza y qué tiene que puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, además de orientar sobre cómo tomarla si es la primera vez.

La especialista detalla si se debe consumir con el estómago lleno, cómo ayuda si se toma en la mañana o en la noche, en qué presentaciones se puede encontrar, cuánta se debe consumir y con qué frecuencia, cuánto tiempo tarda en notarse el efecto y con qué medicamentos o suplementos puede interactuar.