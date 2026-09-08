Conozca por qué pueden inflamarse los tendones de la muñeca

La inflamación de los tendones que conectan los músculos del antebrazo con la mano, conocida como tendinopatía de muñeca, aparece por el uso constante de algunas herramientas de trabajo o por movimientos repetitivos que generan sobrecarga.

La fisioterapeuta Dorley Matarrita García explica que esta condición se diferencia del síndrome del túnel carpiano porque afecta directamente los tendones y sus señales incluyen dolor al agarrar objetos o al realizar movimientos específicos con la mano.

La especialista recomienda ejercicios específicos y tratamientos como oscilaciones profundas para aliviar la inflamación, además de identificar los movimientos repetitivos que provocan la lesión para prevenir su aparición.