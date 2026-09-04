Conozca por qué algunas molestias comienzan en la adolescencia y persisten durante años

Desde la adolescencia, muchas mujeres experimentan malestares como ansiedad, depresión, dolores de cabeza, fatiga extrema o cólicos menstruales intensos que pueden persistir durante años sin una explicación clara.

La Dra. Karen Wedel, especialista en medicina integrativa, explica que la ansiedad y la depresión son mayores en mujeres jóvenes que en varones tras la pubertad, y que trastornos como la anorexia o la bulimia suelen debutar en esta etapa.

La especialista señala que condiciones como el colon irritable, la gastritis o las infecciones recurrentes por cistitis o candidiasis pueden formar parte de un mismo patrón de desequilibrio hormonal, y que es fundamental buscar alivio a través de un enfoque integral.