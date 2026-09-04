Conozca por qué algunas molestias comienzan en la adolescencia y persisten durante años

La Dra. Karen Wedel, especialista en medicina integrativa, explica los malestares recurrentes en mujeres jóvenes.

Desde la adolescencia, muchas mujeres experimentan malestares como ansiedad, depresión, dolores de cabeza, fatiga extrema o cólicos menstruales intensos que pueden persistir durante años sin una explicación clara.

La Dra. Karen Wedel, especialista en medicina integrativa, explica que la ansiedad y la depresión son mayores en mujeres jóvenes que en varones tras la pubertad, y que trastornos como la anorexia o la bulimia suelen debutar en esta etapa.

La especialista señala que condiciones como el colon irritable, la gastritis o las infecciones recurrentes por cistitis o candidiasis pueden formar parte de un mismo patrón de desequilibrio hormonal, y que es fundamental buscar alivio a través de un enfoque integral.