Conozca paso a paso cómo activar su seguro cuando ocurre un accidente

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El abogado Daniel Brenes visitó el programa para explicar el procedimiento correcto para activar un seguro después de un accidente, ya sea de tránsito, daño a la propiedad o fallecimiento.

“Lo más importante es darle la comunicación directamente al seguro”, indicó. Aunque la ley establece un plazo de 7 días hábiles para reportar el incidente, el especialista recomendó hacerlo lo antes posible para beneficiar al asegurado.

También sugirió tener siempre a mano el número de teléfono de la aseguradora, tomar fotografías en el lugar y buscar testigos. Advirtió que las declaraciones espontáneas en el momento del accidente pueden ser usadas en contra del asegurado si luego cambian su versión.