Don Alonso, quien ha dedicado su vida al arbitraje, comparte cómo la paciencia se vuelve indispensable cuando debe enfrentar insultos o recibir culpas injustas durante un juego, mientras subraya que la preparación va mucho más allá del reglamento.
Relata algunas de las situaciones más comunes que atraviesan en la cancha, revelando detalles de una labor que rara vez se comprende a fondo.
A través de su testimonio, queda en evidencia que el dominio de las emociones define el éxito o fracaso de un partido.