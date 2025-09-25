La gastronomía hondureña se caracteriza por su diversidad de sabores y platos emblemáticos como las baleadas, tortillas de harina rellenas de frijoles, natilla, queso y aguacate, que pueden consumirse a cualquier hora del día.

Además, el Marmaón, una pasta con influencia árabe en forma de bolitas que se acompaña con pollo y salsa de curry, es tradicional en festividades al igual que el arroz con pollo en otros países.

La sopa de caracol, preparada con leche de coco, yuca y plátano, junto con las pupusas que llevan un curtido especial de repollo, completan una oferta culinaria rica en tradición e ingredientes autóctonos.