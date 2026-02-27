Conozca los vecinos más escandalosos y queridos de Ciudad Colón

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

En el centro de Ciudad Colón hay unos vecinos muy escandalosos pero queridos por toda la comunidad, y se trata de los gansos de Deyanira Sandí León, “la señora de los gansos”, quien cuida de ellos como un legado de su difunto esposo.

Hace dos años que su marido falleció, pero ella mantiene viva su memoria protegiendo a estas aves que él amaba sobre todas las cosas.

“Cada vez que alguien viene a querer comprarlos no se los vendo porque son de él”, expresó doña Deyanira, visiblemente emocionada. Los gansos se han convertido en una parada obligatoria para turistas y vecinos, que se detienen a admirarlos diariamente.