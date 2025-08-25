Los valores de alerta en un examen de laboratorio, que se definen como resultados alejados de lo normal, son cruciales para detectar anomalías tempranas, según la Dra. Daniela Latino Montiel, microbióloga. La especialista analiza marcadores específicos como la insulina en ayunas y la proteína C reactiva, cuyos niveles alterados pueden indicar problemas graves de salud que requieren atención inmediata.

Este monitoreo, que debe realizarse con frecuencia periódica, permite mantener un control preventivo sobre el estado de salud general, pues valores anormales de cortisol o ferritina sirven como advertencia para prevenir complicaciones mayores.