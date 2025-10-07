Por medio de un comunicado, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio a conocer el nuevo diseño de la cédula de identidad.

Esta mordenización entró a regir este 6 de octubre.

Nuevos detalles

Elementos de seguridad física como el texto en relieve.

Líneas discontinuas y componentes visibles solo bajo luz ultravioleta.

Microtextos.

Números o imágenes apenas perceptibles a simple vista.

En el anverso se incluyen las siglas “TSE” en el sistema Braille.

“La cédula incluye una foto disminuida de la persona, que es una imagen secundaria que se ubica junto a la principal, permitiendo así una visualización de los datos según los lineamientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO por sus siglas en idioma inglés), indica el TSE.

También, destaca el uso de policarbonato con grabado láser a color, para una mayor durabilidad, además de la sustitución del código de barras por la tecnología MRZ o Zona de Lectura Mecánica, los documentos puedan ser leídos por los sistemas automáticos de verificación de identidad.

¿Que características conserva?

“El documento conserva la mayoría de los datos personales que contiene el actual, sin embargo, ya no se incluyen los nombres del padre y la madre de la persona, ni su domicilio electoral. La vigencia continúa siendo de 10 años, y mantiene las dimensiones estándar internacionales”, expresó el TSE.

Estándares internacionales

85,60 milímetros × 53,98 milímetros.

Si gusta ver más detalles de la cédula, puede acceder a este link.