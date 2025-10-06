Los problemas en los pies pueden afectar significativamente la calidad de vida y la movilidad de las personas. La doctora Maricela Álvarez Chacón, especialista en podología, explica que muchos dolores corporales se originan en una mala pisada. Por ello, los dispositivos ortopédicos representan una solución efectiva para estas dolencias.



Entre las opciones disponibles se encuentran plantillas personalizadas que corrigen alteraciones posturales. Los separadores de dedos promueven una alineación natural y mejoran el equilibrio al caminar. Mientras que los protectores evitan lesiones en la parte superior del pie.



Estos dispositivos son especialmente recomendables para personas con diabetes, juanetes o quienes permanecen mucho tiempo de pie. Su uso preventivo puede evitar complicaciones mayores a largo plazo. La elección adecuada debe basarse en un diagnóstico profesional para garantizar resultados óptimos.