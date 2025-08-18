El nopal, clave en salud digestiva por su fibra dietética que previene estreñimiento y regula glucosa sanguínea, es expuesto por la doctora en nutrición Merryam Alfaro Ceciliano y el chef Elías Arias, quienes demuestran su eficacia incluso en formatos procesados como cápsulas o polvo para reducir colesterol.

Arias detalla métodos de cocción que eliminan su viscosidad conservando nutrientes, mientras Alfaro enfatiza dosis diarias seguras para diabéticos, vinculando su consumo con disminución de inflamación corporal.

Además, ambos proponen recetas como agüitas o tacos que integran este cactus en la gastronomía local, potenciando accesibilidad a sus propiedades en mercados como Cartago.