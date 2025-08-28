El caldo de huesos, reconocido por sus propiedades reparadoras del revestimiento intestinal, es analizado por el chef Luis Hidalgo y la doctora Kimberly Campos, quienes detallan cómo sus componentes como el colágeno, la condroitina y la glucosamina contribuyen a sellar el intestino permeable y reducir inflamaciones.

Hidalgo comparte el método tradicional para extraer todos los nutrientes, mientras la Dra. Campos enfatiza la importancia de consumirlo regularmente para mejorar la salud general, destacando que su efecto gelatinoso es clave para maximizar sus beneficios.