Los neuroprotectores actúan como escudos para las neuronas, protegiéndolas de daños y desgaste, según explica el Dr. Gustavo Carballo, especialista en salud cerebral, quien destaca que estos compuestos ayudan a retrasar enfermedades como Alzheimer o Parkinson al mantener la energía neuronal y evitar su muerte prematura, lo cual es crucial para un envejecimiento cerebral saludable.

Además, el médico enfatiza la importancia de incorporar omega-3, curcumina y otros nutrientes en la dieta diaria para potenciar la función cognitiva y prevenir deterioros asociados al estrés oxidativo.