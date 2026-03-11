Conozca los beneficios de la terapia de calor para activar las articulaciones

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Para quienes buscan una forma natural de activar las articulaciones, María Alejandra Umaña Hernández explica los beneficios de la terapia de calor como remedio ancestral.

La especialista detalla que “la rigidez mañanera se alivia eficazmente con compresas calientes que contienen hierbas como menta y romero.”

Además, Umaña Hernández recomienda calentar los saquitos por el tiempo adecuado y aplicarlos en la zona para relajar las articulaciones rígidas y aliviar el dolor muscular.