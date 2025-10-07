La coliflor emerge como un superalimento de gran valor para personas con diabetes, gracias a su riqueza en fibra y vitaminas. Este vegetal ayuda a ralentizar la absorción de glucosa en la sangre, contribuyendo a un mejor control glicémico.

Más allá de su perfil nutricional, es un ingrediente extremadamente versátil en la cocina. Puede transformarse en recetas innovadoras como un arroz bajo en carbohidratos, purés e incluso en bases para pizza, sustituyendo harinas tradicionales.

Su poder saciante la convierte en una gran aliada para el control de peso, mientras que su consumo regular aporta nutrientes que protegen la salud cardiovascular. Combinarla con otros vegetales crea platos balanceados y llenos de sabor.