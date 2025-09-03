La manteca de cerdo se destaca como un ingrediente culinario con importantes beneficios para la salud, al aportar grasas beneficiosas para el corazón y ácido oleico que puede mejorar el estado de ánimo, según explica Carlos Sirias, coach de nutrición ancestral, quien detalla que este producto natural contiene vitaminas B y D, fósforo y hierro, además de carecer de azúcares o grasas trans cuando no está procesado.
Aunque su consumo debe ser moderado por su alto contenido calórico y potencial efecto sobre el colesterol, Sirias enfatiza que su preparación adecuada –mediante cocción lenta en ollas de acero inoxidable o hierro fundido, evitando que el tocino se pegue o queme durante el proceso.