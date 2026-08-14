Conozca las zonas más afectadas por las lluvias este fin de semana

El Instituto Meteorológico Nacional pronostica para este fin de semana lluvias dispersas en el Caribe Sur y aguaceros aislados con posible tormenta en el extremo sur del país, mientras que en el Valle Central se esperan lloviznas en los sectores montañosos.

En la Zona Norte, las precipitaciones también se concentrarán en las montañas, y el Pacífico Central mantendrá lluvias aisladas en las zonas altas.

El Pacífico Norte se perfila como el sector con menores probabilidades de lluvia, con condiciones ventosas que favorecerán un ambiente más seco, aunque las autoridades recomiendan precaución para quienes planeen trasladarse hacia esa región.