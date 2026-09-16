Conozca las sustancias que pueden afectar el funcionamiento del cerebro.

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El cerebro tiene una barrera que lo protege, pero no es impenetrable, y algunas sustancias pueden llegar hasta él a través de la sangre, acumularse o alterar el funcionamiento de sus células.

El Dr. Luis Aguilar Allen explica que metales pesados, alcohol, drogas, ciertos contaminantes y otras exposiciones pueden afectar distintas áreas del cerebro y, con el tiempo, comprometer la memoria, la atención y otras funciones.

El especialista detalla que la alimentación, la actividad física, la estimulación mental y las relaciones sociales juegan un papel clave en la capacidad de protección cerebral, y que existe un equilibrio entre evitar lo que daña al cerebro y hacer lo suficiente para mantenerlo activo y funcional durante más tiempo.