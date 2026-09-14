Conozca las posibles causas detrás del dolor en la parte baja del abdomen

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Las molestias en la parte baja del abdomen pueden deberse tanto a problemas intestinales como a alteraciones ginecológicas en el cérvix o útero, y la diferencia principal radica en los síntomas acompañantes.

El Dr. José Pablo Jiménez Trigueros, especialista en cirugía general y oncología, explica que la relación entre el cuello uterino y los síntomas intestinales es estrecha debido a la proximidad de estos órganos, y que los focos de endometriosis generan inflamación crónica y adherencias que “pegan” el útero o el cérvix al intestino.

El especialista detalla que entre las causas intestinales comunes están la acumulación de heces, el exceso de aire, el intestino irritable y la diverticulitis, mientras que las ginecológicas incluyen cólicos menstruales, endometriosis, miomas uterinos e infecciones.