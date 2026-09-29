Conozca las enfermedades que pueden afectar la boca 

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Las enfermedades en la piel y las mucosas alrededor o dentro de la boca incluyen desde infecciones hasta trastornos inflamatorios, y reconocerlas es clave para recibir el tratamiento adecuado.

El Dr. Sergio Castro, especialista en medicina bucal, explica que una de las afecciones más frecuentes es el herpes labial o los “fuegos”, y que también aparecen aftas o llagas que son úlceras dolorosas en la cavidad oral.

El especialista detalla que a veces salen bultos rojos que pican y arden, grietas en la comisura de los labios, o la lengua y el cielo de la boca se ven blancos, y que hay medicamentos tan fuertes que producen llagas en la boca, además de otras enfermedades que afectan la boca y que requieren cirugía.