Conozca las diferencias entre nebulizadores e inhaladores

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La nebulización es una herramienta médica clave para el alivio de problemas respiratorios, pero muchas veces genera dudas en casa, por lo que conocer cuándo es realmente necesaria, a quiénes se les recomienda y cómo se debe aplicar correctamente permite que sea efectiva y segura.

La Dra. Cinthya Aguilar Salazar explica qué es exactamente una nebulización y cuál es la diferencia principal entre usar un nebulizador y un inhalador común, detallando que la nebulización transforma un medicamento líquido o solución salina en un vapor o niebla muy fina.

La especialista explica a qué pacientes se les recomienda principalmente este tratamiento y cuáles son las enfermedades o condiciones médicas más comunes que requieren nebulizaciones.