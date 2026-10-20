Conozca las diferencias entre nebulizadores e inhaladores

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La nebulización es una herramienta médica clave para el alivio de problemas respiratorios, pero muchas veces genera dudas en casa, por lo que conocer cuándo es realmente necesaria, a quiénes se les recomienda y cómo se debe aplicar correctamente permite que sea efectiva y segura.
La Dra. Cinthya Aguilar Salazar explica qué es exactamente una nebulización y cuál es la diferencia principal entre usar un nebulizador y un inhalador común, detallando que la nebulización transforma un medicamento líquido o solución salina en un vapor o niebla muy fina.
La especialista explica a qué pacientes se les recomienda principalmente este tratamiento y cuáles son las enfermedades o condiciones médicas más comunes que requieren nebulizaciones.