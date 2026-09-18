Conozca las causas detrás del dolor que sufrimos a diario

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El desgaste, las lesiones, la sobrecarga y hasta la falta de fortaleza muscular pueden estar detrás de ese dolor de rodilla que muchas personas soportan a diario sin buscar ayuda.

El Dr. Edgardo Torres, fisioterapeuta, explica que las rodillas se enferman y duelen debido a la sobrecarga, que el cartílago que protege los huesos se debilita con el tiempo, y que los giros bruscos, impactos o caídas pueden romper estructuras y generar dolor.

El especialista detalla que el exceso de peso aumenta de forma extrema la carga sobre la rodilla, que los músculos débiles alrededor de la pierna no brindan el soporte necesario, y que repetir ciertos movimientos en el trabajo o el ejercicio puede inflamar los tendones, por lo que recomienda ejercicios de fortalecimiento y movilidad para proteger las rodillas.