La Liga Deportiva Alajuelense arranca la segunda fase de la Copa Centroamericana la noche de este martes ante el Motagua de Honduras, un rival que llega encendido al duelo directo.

Es que el ‘Ciclón Azul’ trae consigo una racha positiva desde inicios de la temporada.

La racha del Motagua

El equipo hondureño tiene 9 partidos consecutivos sin perder, en los que recibió un promedio de un gol en contra por partido y dejó su marco en cero en cinco ocasiones.

Motagua ya enfrentó dos rivales costarricenses en la presente Copa Centroamericana: igualó 0-0 ante Cartaginés y también 0-0 ante el Saprissa para eliminarlo de la competencia.

El duelo ante Alajuelense

Las últimas tres ocasiones que se enfrentaron son favorables a La Liga, Alajuelense ganó en todas con los siguientes resultados:

Motagua 2-4 Alajuelense – Concacaf Champions League 2011

– Concacaf Champions League 2011 Alajuelense 1-0 Motagua – Concacaf Champions League 2011

– Concacaf Champions League 2011 Alajuelense 5-1 Motagua Copa Centroamericana 2023

Ambos equipos se enfrentan esta noche a las 8:00 p.m. en el Alejandro Morera Soto, en la pelea por un cupo en las semifinales de la Copa Centroamericana.

Aún quedan entradas disponibles para el juego, que puede adquirir en la boletería del cuadro rojinegro.