En el corazón de la Toscana, a solo 30 kilómetros al norte de Florencia, se encuentra el Autódromo Internacional de Mugello, uno de los trazados más espectaculares y exigentes de Europa. Inaugurado en 1974 y propiedad de Ferrari, este circuito mide 5.245 metros y es reconocido por su mezcla de rectas largas y curvas técnicas que ponen a prueba la precisión de pilotos y monoplazas. Ahí correrá el piloto tico Evan Michelini

Su recta principal, de más de un kilómetro, permite alcanzar velocidades altísimas. Sin embargo, la verdadera esencia de Mugello está en sus 15 curvas rápidas y técnicas, que convierten a esta pista en un ícono del automovilismo mundial.

Eventos internacionales en Mugello

El circuito no solo alberga el Gran Premio de Italia de Motociclismo, sino que también recibe categorías de alto nivel como la Fórmula 3, la Fórmula Regional Europea y hasta la Fórmula 1, que en 2020 celebró aquí el histórico Gran Premio de la Toscana.

Esta combinación de historia, velocidad y exigencia técnica consolida a Mugello como uno de los escenarios más prestigiosos del automovilismo internacional.

Evan Michelini en la Fórmula 4 Italiana

Los próximos 13 y 14 de septiembre, Mugello será sede de la segunda fecha de la Fórmula 4 Italiana, campeonato donde participa el piloto costarricense Evan Michelini.

El joven corredor tico enfrentará uno de los mayores retos de su carrera en un circuito de clase mundial. Su desempeño podrá seguirse a través de Repretel Canal 6, que transmitirá la competencia para Costa Rica.