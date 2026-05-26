Conozca la nueva estrategia de los estafadores para robarle a sus víctimas

La Dirección de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) está alertando a la población sobre una nueva modalidad de estafa que ha surgido en las últimas semanas, donde los delincuentes cambiaron su estrategia y en lugar de realizar llamadas telefónicas o contactar a sus víctimas por WhatsApp, ahora están enviando mensajes masivos por mensajería normal (SMS).

Los estafadores intentan llevar a las víctimas a páginas fraudulentas con engaños como una supuesta caducidad de puntos a su favor, según informó la UNED en su comunicado.

Los mensajes fraudulentos incluyen un link para que la víctima pueda ingresar de manera rápida, además generan presión al indicar que es el último día o que es urgente realizarlo hoy, técnicas psicológicas comunes para que la persona actúe sin pensar.

También se caracterizan porque provienen de un número desconocido o no oficial de algún banco, y presentan errores de redacción típicos o un formato muy diferente al que usan las entidades financieras legítimas.