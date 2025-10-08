El proceso de activación de semillas mediante remojo en agua permite descomponer antinutrientes y mejorar la biodisponibilidad de sus componentes esenciales, donde la chía requiere 15-20 minutos mientras el ajonjolí necesita 2-4 horas.

La tostadura a baja temperatura de semillas como girasol y calabaza realza su sabor y textura sin comprometer su perfil nutricional de ácidos grasos y minerales.

Para una óptima absorción, semillas como linaza y cáñamo pueden molerse e incorporarse en batidos o ensaladas, facilitando así su digestión y aprovechamiento completo.