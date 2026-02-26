Conozca la máscara que utilizará Fernando Piñar tras golpe en el clásico nacional

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Una máscara de 70 gramos confeccionada con tecnología 100% costarricense permitirá a Fernando Piñar jugar este sábado en Puntarenas, luego del golpe sufrido en el clásico nacional.
El diseño, creado por médicos de 3D Armour, utilizó escaneo facial y tecnología SLS que imprime capa por capa con nylon para garantizar un ajuste anatómico perfecto.
“Va a respetar toda la anatomía, todo lo que es la cara, exactamente a la medida de él”, explicó Estefan Peeters, médico de 3D Armour. El defensa ya entrenó dos veces con el accesorio y recibió ajustes menores para eliminar molestias al cabecear.