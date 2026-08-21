Conozca la mano detrás de las figuras más importantes de Barva

Durante tres décadas, un diseñador de interiores de Barva ha asumido la responsabilidad de embellecer a los gigantes, las figuras más emblemáticas del cantón, una labor que combina su formación profesional con el arraigo a sus raíces.

La preparación anual de estas criaturas, que despiertan la curiosidad de lugareños y visitantes, exige dedicación y paciencia ante la insistencia de quienes preguntan si ya están listos para lucir su mejor versión.

Para este artista, la tarea no es una obligación, sino un orgullo que comparte con todos los barveños, quienes esperan con entusiasmo ver a sus gigantes radiantes en las festividades locales.