Conozca la irresistible hamburguesa de helado que conquista paladares

Una heladería en Heredia ha revolucionado el mercado con su irresistible hamburguesa de helado, una propuesta que nació del ingenio de Nicole y Diego, quienes buscaban ofrecer algo diferente a sus clientes.

La pareja, que decidió romper con el esquema tradicional de los establecimientos de este tipo, sustituyó el clásico pingüino por un fantasma como emblema para conectar con la idea de frío y diversión.

La innovadora creación ha despertado la curiosidad de locales y visitantes, convirtiéndose en un atractivo que va más allá del simple consumo de un postre. Los creadores aseguran que la experiencia gustativa de esta hamburguesa helada es lo que mantiene a los clientes regresando por más.