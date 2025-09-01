La curación y lavado de heridas postoperatorias busca evitar la contaminación e introducción de gérmenes, según explica la enfermera Adriana Monge Agüero, quien recomienda realizar lavados asépticos con agua estéril y jabón para garantizar una cicatrización adecuada.

Además, destaca que el uso de plantas como manzanilla, repollo o juanilama, así como la miel de abeja, puede acelerar la eliminación de tejido muerto y prevenir infecciones, siempre y cuando se sigan protocolos médicos y se utilice material adecuado como gasas y torundas para cada tipo de lesión.