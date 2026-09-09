Conozca la decoración perfecta para los pequeños de la casa

Karen Mora, decoradora, ofrece ideas de decoración con globos para celebrar el Día del Niño.

Para celebrar el Día del Niño, la decoración con globos se convierte en la aliada perfecta para transformar cualquier espacio y sorprender a los más pequeños con un ambiente lleno de color y alegría.

Karen Mora, decoradora de Globos KM Productions, explica que los colores vibrantes y los elementos temáticos son clave para crear una fiesta infantil inolvidable.

La especialista recomienda utilizar arcos de globos, centros de mesa y figuras decorativas que se pueden colocar en paredes, techos y mesas, y sugiere agendar con anticipación para asegurar que la decoración dure más tiempo y luzca espectacular.