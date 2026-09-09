Conozca la decoración perfecta para los pequeños de la casa

Para celebrar el Día del Niño, la decoración con globos se convierte en la aliada perfecta para transformar cualquier espacio y sorprender a los más pequeños con un ambiente lleno de color y alegría.

Karen Mora, decoradora de Globos KM Productions, explica que los colores vibrantes y los elementos temáticos son clave para crear una fiesta infantil inolvidable.

La especialista recomienda utilizar arcos de globos, centros de mesa y figuras decorativas que se pueden colocar en paredes, techos y mesas, y sugiere agendar con anticipación para asegurar que la decoración dure más tiempo y luzca espectacular.