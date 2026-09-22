Conozca la conexión entre la diabetes y la salud del corazón

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La diabetes duplica el riesgo de afectar el corazón porque el exceso de azúcar daña los vasos sanguíneos y los nervios, y las personas que la padecen tienen más probabilidades de desarrollar estos problemas a una edad más temprana.

El Dr. Alejandro Sanabria, cardiólogo, explica que el exceso de azúcar e insulina lesiona el revestimiento de las arterias, las vuelve rígidas y facilita la acumulación de placa, debilitando el músculo del corazón.

El especialista detalla que la glucosa alta daña los nervios, lo que provoca que los infartos o la falta de irrigación transcurran sin el clásico dolor de pecho, y que la diabetes también aumenta el riesgo de arritmia y puede empeorar la valvulopatía, por lo que recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física.