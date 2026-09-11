Conozca la agenda de actividades para celebrar el 15 de setiembre

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

El fuego de la independencia ingresará por Peñas Blancas el 13 de setiembre y ese mismo día recorrerá La Cruz y Liberia, según la agenda del Ministerio de Educación Pública (MEP).

El 14 de setiembre habrá presentaciones de bandas en San José, y la antorcha también visitará el Hospital Nacional de Niños y, al caer la noche, llegará a la Plaza de la Democracia y al centro de Cartago.

La celebración continuará el 15 de setiembre con el desfile de la independencia en la Avenida Segunda a partir de las 8 de la mañana, y una hora después se presentarán ofrendas en el Monumento Nacional.