Conozca el vínculo entre inflamación, estrés oxidativo y tumores

La inflamación crónica, el estrés oxidativo y los desequilibrios inmunitarios pueden crear un entorno que favorece la aparición de tumores en el organismo.

El Dr. Horace Strickland señala que el exceso de grasa visceral alimenta este “terreno” inflamatorio y que el sedentarismo y el estrés crónico son factores de riesgo.

El especialista en medicina funcional recomienda controlar la inflamación mediante pruebas como la proteína C reactiva y priorizar el descanso para mantener las defensas altas y reducir el riesgo.