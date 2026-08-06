Conozca el poder del glutatión en la salud celular

El glutatión es considerado el antioxidante maestro del organismo por su papel vital en la protección celular, según explica la licenciada en nutrición Katherine Jiménez.

La especialista detalla que el estrés, la contaminación y la mala alimentación pueden disminuir sus niveles, afectando órganos como el hígado y los pulmones.

Para estimular su producción natural, recomienda consumir brócoli, aguacate y ajo, y señala que en algunos casos puede ser útil considerar suplementos de calidad bajo supervisión profesional.