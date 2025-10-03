Las empanadas tradicionales representan un legado culinario que perdura por su textura crujiente y sus sabores auténticos, donde Doña Alexandra Vargas destaca que el punto exacto de la masa se logra con harina de maíz y una consistencia maleable que impide que se rompan al freír.

La experta recomienda para los rellenos clásicos como la papa, el pollo mechado o la carne, una cocción previa que garantice jugosidad y sabor, evitando que los ingredientes suelten demasiado líquido durante el fritado.

Además, sugiere acompañarlas con repollo fresco, salsa de tomate casera o pico de gallo para equilibrar los sabores, y enfatiza que freírlas en aceite bien caliente las mantendrá doradas por fuera sin absorber grasa en exceso, un consejo invaluable para quienes desean replicar esta receta con éxito en casa.