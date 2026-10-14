Conozca el papel del movimiento en la recuperación del dolor

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Jairo Alvarado Pérez, máster en rehabilitación deportiva, explica por qué el primer instinto cuando algo duele es acostarse y quedarse completamente quieto, y qué le pasa internamente a un músculo o a una articulación con dolor cuando se deja inmóvil por días.
El especialista detalla cómo ayuda el movimiento a aliviar el dolor, qué pasa en el cuerpo químicamente cuando se empieza a mover.
Además, muestra algunos movimientos o estiramientos muy sencillos para hacer en casa y explica qué tipo de movimientos se pueden realizar.