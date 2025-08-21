El pan medicinal, elaborado con masa madre y ingredientes naturales, mejora la digestión y regula el azúcar en sangre, según explican Jorge Marín, experto en nutrición, y Zaghira Breedy, especialista en alimentos fermentados, quienes destacan que este pan aporta probióticos y vitaminas esenciales como B1, B6 y B12, lo que facilita la digestión del gluten y beneficia incluso a personas con intolerancias, siempre que se consuma en las cantidades adecuadas para maximizar sus propiedades saludables sin alterar la dieta equilibrada.