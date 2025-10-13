A partir de este lunes 13 de octubre, el Estadio Nacional adopta oficialmente un nuevo nombre: INS Estadio, tras concretarse una alianza estratégica con el Instituto Costarricense de Seguros (INS).

El cambio de denominación responde a un acuerdo de patrocinio por naming rights, una modalidad que permite a marcas o instituciones asociar su nombre a recintos deportivos a cambio de aportes económicos. El convenio, anunciado por la Junta Administradora del Fideicomiso FID 1065 ICODER-BNCR, tiene como objetivo fortalecer los recursos destinados al mantenimiento y mejoras del emblemático inmueble ubicado en La Sabana.

“Esta alianza se concretó durante la primera semana de octubre con el Instituto Nacional de Seguros (INS), una empresa 100% costarricense, que, al igual que el estadio, ha crecido y evolucionado junto a nuestro país”, indicaron las entidades mediante un comunicado de prensa.

Acuerdo hasta 2028

El convenio con el INS tendrá una vigencia de tres años, por lo que se extenderá hasta 2028. Durante este período, el INS Estadio recibirá ingresos fijos que permitirán financiar proyectos de renovación, mantenimiento y desarrollo del recinto.

Entre las mejoras previstas se incluye la reparación del sistema de iluminación, la renovación de la pista de atletismo y trabajos de limpieza en el techo, entre otras intervenciones necesarias para mantener la funcionalidad y estética del estadio.

“Esta iniciativa forma parte de la estrategia que hemos puesto en marcha para garantizar la sostenibilidad y el mejoramiento del Estadio y de su disfrute público”, afirmó Diana Posada, gerente del Estadio Nacional.

Un nuevo capítulo para el deporte nacional

El ahora INS Estadio continúa siendo la sede principal de eventos deportivos, culturales y de entretenimiento de gran escala en Costa Rica. Esta alianza representa una nueva etapa en su historia, con el objetivo de asegurar su conservación y posicionamiento como infraestructura de referencia en la región.

La medida ha sido bien recibida por sectores que ven en este tipo de convenios una herramienta clave para el financiamiento de infraestructura pública sin comprometer recursos estatales.