Conozca el club de fútbol que acumula 100 años de historia

El equipo costarricense nació en 1926 inspirado en un club argentino.

El Huracán de Patarrá, un club de fútbol costarricense con raíces en Desamparados, conmemora un siglo de existencia desde su fundación en 1926, cuando Rogelio Guerrero trajo la idea y un balón para iniciar la práctica deportiva.

Este equipo, cuyo nombre rinde homenaje al Huracán de Argentina, ha trascendido generaciones y se mantiene como símbolo de identidad local en un rinconcito rodeado de montañas.

Su legado, forjado entre normas y juventud, refleja la pasión por el fútbol y la continuidad de una tradición que une a la comunidad.