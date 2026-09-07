Conozca cuándo un examen de sangre deja de ser suficiente

El hemograma es una herramienta fundamental para evaluar la salud, pero las enfermedades crónicas requieren exámenes más avanzados que van más allá de lo que mide un análisis de sangre convencional.

La Dra. Mariana Gómez, experta en medicina regenerativa, explica que el hemograma no evalúa los niveles de glucosa, la función del hígado y los riñones, ni detecta enfermedades metabólicas u hormonales.

La especialista detalla que, para monitorear la diabetes, el riesgo cardiovascular o las enfermedades autoinmunes, se necesitan pruebas específicas como la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico y los marcadores de inflamación sistémica.