Conozca cuándo las palpitaciones pueden ser una señal de alerta

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Sentir que el corazón late fuerte con palpitaciones rápidas, violentas o como si se agitaran en el pecho puede percibirse en el pecho, la garganta o el cuello, y aunque la mayoría de las veces estas sensaciones no son graves y se deben al estrés o la ansiedad, se debe buscar atención inmediata si vienen acompañadas de otros síntomas.

El Dr. Andrés Ulate Retana explica que las palpitaciones aparecen por estrés, ansiedad, consumo de cafeína o esfuerzo físico, pero también podrían ser el anticipo de un infarto, y que en reposo el corazón late de forma normal entre 60 y 100 veces por minuto.

El especialista detalla que la taquicardia ocurre cuando el ritmo supera de forma constante los 100 latidos por minuto y la bradicardia cuando está por debajo de los 60 y se acompaña de mareos, desmayos o falta de aire, y que exámenes como el electrocardiograma, la prueba de esfuerzo o el monitor Holter permiten diagnosticar una arritmia, problemas de tiroides o anemia.