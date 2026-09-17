Conozca cómo se forma un absceso

El Dr. Mario Delgado Coronado explica cómo se forma un absceso en la piel y qué hacer.

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Un absceso en la piel se forma cuando bacterias que viven en nuestro entorno entran a través de una cortadura o herida, provocando que la zona se vuelva roja, caliente, se hinche y cause dolor.

El Dr. Mario Delgado Coronado, dermatólogo, explica que ante la presencia de un absceso no se debe exprimir ni intentar quitarlo, y que la higiene es fundamental para evitar que la infección avance.

El especialista detalla que un absceso atraviesa por diferentes etapas de infección y que es importante reconocer cuándo requiere atención médica para drenarlo de forma segura y evitar complicaciones mayores. 