Conozca cómo reaccionar cuando una persona colapsa y deja de respirar

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Reaccionar cuando una persona colapsa y deja de respirar exige aplicar reanimación cardiopulmonar con técnica y ritmo correctos.

Bryan y Diana explican que cada minuto cuenta antes de que el cerebro sufra daños irreversibles, detallan la posición exacta del reanimador y la ubicación del talón de la mano en el centro del pecho, y recomiendan compresiones de 100 a 120 por minuto guiadas con canciones como “Macarena”.

Asimismo, los especialistas demuestran en vivo cómo actuar con un niño, explican el uso del desfibrilador externo automático y advierten por qué la superficie debe ser firme y plana.