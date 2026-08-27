Conozca cómo proteger los oídos del ruido que nos rodea

Las infecciones de oído, la pérdida de audición y el tinnitus son cada vez más frecuentes debido a la exposición masiva al ruido ambiental y al uso inadecuado de la tecnología de audio.

La Dra. Adriana Vega, otorrinolaringóloga pediatra, indica que el ruido de autos, sirenas y la música alta superan los niveles seguros para la salud y dañan las células del oído interno.

La especialista advierte que estas células, que captan vibraciones y las transforman en señales para el cerebro, no se regeneran ni se recuperan, por lo que la pérdida auditiva es irreversible.