Conozca cómo proteger los oídos del ruido que nos rodea

La Dra. Adriana Vega, otorrinolaringóloga, explica cómo proteger la audición del ruido ambiental.

Las infecciones de oído, la pérdida de audición y el tinnitus son cada vez más frecuentes debido a la exposición masiva al ruido ambiental y al uso inadecuado de la tecnología de audio.

La Dra. Adriana Vega, otorrinolaringóloga pediatra, indica que el ruido de autos, sirenas y la música alta superan los niveles seguros para la salud y dañan las células del oído interno.

La especialista advierte que estas células, que captan vibraciones y las transforman en señales para el cerebro, no se regeneran ni se recuperan, por lo que la pérdida auditiva es irreversible.