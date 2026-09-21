Conozca cómo debe ser una casa segura y cómoda para un perro

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un perro necesita su propio espacio de descanso para tener un refugio seguro que cuide su bienestar, y el diseño de una casa adecuada puede marcar la diferencia en su comodidad y salud.

Roberto Méndez Aguilar, diseñador de casas para mascotas, explica qué características debe tener un refugio seguro y cómodo, y detalla los materiales que utiliza en cada diseño, la resistencia al sol y la lluvia, y si se pueden lavar con agua y jabón.

El especialista comparte cómo está distribuida la casa, los tamaños que diseña y si también elabora casas para gatos u otras mascotas, ofreciendo opciones personalizadas según las necesidades de cada animal.