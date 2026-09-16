Conozca cómo cambia el cuerpo cuando disminuyen los estrógenos

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Cuando una mujer se va quedando sin estrógenos, su cuerpo experimenta cambios que afectan varios sistemas como el urinario, la salud del corazón y hasta el estado de ánimo, impactando el bienestar físico y emocional de forma integral.

El Dr. Luis Diego Carazo explica que la disminución de los estrógenos provoca debilitamiento de los tejidos, lo que causa sequedad vaginal, infecciones urinarias, incontinencia o urgencia al orinar, y que al faltar el efecto protector del estrógeno se incrementa el riesgo de colesterol malo y pérdida de flexibilidad en las arterias.

El especialista detalla que los desequilibrios hormonales y los sudores nocturnos generan fatiga crónica, ansiedad y cambios emocionales profundos, y que existen tratamientos médicos y de estilo de vida para contrarrestar estos efectos.