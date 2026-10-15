Conozca cómo afrontar un golpe emocional

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Una estafa, una humillación pública o un conflicto familiar grave pueden cambiar el estado emocional en cuestión de minutos, y la rabia, el miedo, la vergüenza y la impotencia pueden llevar a tomar decisiones precipitadas, aislarse o reaccionar de formas que después se lamentan.

La psicóloga Jeymi Agudelo explica qué ocurre psicológicamente cuando una persona atraviesa una experiencia que la golpea emocionalmente y por qué algunas situaciones afectan durante tanto tiempo.

La especialista detalla por qué después de una experiencia dolorosa algunas personas sienten vergüenza, culpa o se reprochan no haber actuado de otra manera.