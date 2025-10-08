Varios productos registraron una disminución en sus precios durante el último mes, lo que beneficia el bolsillo de las familias consumidoras. Entre los artículos con mayor rebaja se encuentran la carne de cerdo y la carne de res, según reportes recientes.



Esta baja en los precios contrasta con la tendencia alcista observada en otros productos de la canasta básica, que han subido hasta un 8% en semanas anteriores. El alivio inflacionario es bien recibido en un contexto de ajustes económicos.



Los analistas atribuyen esta variación a factores estacionales y a una mayor oferta en el mercado, lo que permite a los consumidores acceder a alimentos esenciales a menor costo.