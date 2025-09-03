Jesús, conocido cariñosamente como “Negrito”, es un mascarero que con sus manos da vida a personajes que fusionan sus raíces limonenses con las tradiciones barveñas.

Detrás de cada máscara no solo hay cartón y pintura, sino también la historia de quien mantiene viva esta tradición, transformando la cultura en un legado que sigue alegrando calles, desfiles y corazones.

Nos recuerda que las tradiciones viven mientras alguien las siga creando, lo que hace de cada máscara un símbolo de identidad y orgullo.